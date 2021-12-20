Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimize Ziyaretler Sürüyor, Gönüller Alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimize Ziyaretler Sürüyor, Gönüller Alınıyor

20.12.2021 22:12
Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimize Ziyaretler Sürüyor, Gönüller Alınıyor

Valimiz Seddar Yavuz'un talimatlarıyla Gönülden Gönüle projesi kapsamında ziyaretler yapmak üzere görevlendirilen Vali Yardımcılarımızın, ilimiz genelinde yaptıkları hane ziyaretlerine bugünde Gölcük ilçemizde devam edildi.

Valimiz Seddar Yavuz'un talimatlarıyla Gönülden Gönüle projesi kapsamında ziyaretler yapmak üzere görevlendirilen Vali Yardımcılarımızın, ilimiz genelinde yaptıkları hane ziyaretlerine bugünde Gölcük ilçemizde devam edildi.

Valimiz Seddar Yavuz'un örnek projelerinden biri olan Gönülden Gönüle projesi kapsamında bugün Gölcük ilçemizde ikamet eden 1 Şehit ailesi ile 9 gazi ve gazi ailesini hanelerinde ziyaret eden Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, sıkıntı ve taleplerini dinleyerek onlarla hemhal oldu. Şehidimizin Ailesi Ziyaret Edildi

Vali Yardımcısı Cıbır; Gölcük ilçesi İpekyolu Mahallesinde ikamet eden Şehidimiz Serkant Kokmaz'ın emanetlerini ziyaret etti.

Şehidimizin emanetlerine bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sorarak sabırlar dileyen Vali Yardımcısı Cıbır: "Vatan, bayrak ve kutsal değerler uğruna hiç düşünmeden canını veren Şehitlerimizin kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizin isteklerinizin başımızın üstünde yeri var. " dedi.

Gazilerimiz Ziyaret Edildi Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Vali Seddar Yavuz'un selamlarını ilettiği ziyaretlerin devamında Gazilerimiz; Selahattin Salih, Mevlüt Gedik, Erdoğan Akgül, İhsan Şarlı, Suat Vural, Ömer Ali Taş, Bünyamin Aktaş, Osman Matur, Mehmet Başçı'nın hanelerine misafir oldu. Mutlu gözlerle karşılanan Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, onur abidelerimizle yakından ilgilenerek, hal ve hatırlarını sordu.

Vali Seddar Yavuz'a selamlarını ileterek ziyaretlerin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten gazilerimiz ve aileleri şunları söylediler: "Devletimizi her zaman yanımızda ve destekçimiz olarak bulduk. Her sorunumuzda yanımızda olan, yardımlarını esirgemeyen Sayın Valimize ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. " diyerek, memnuniyetlerini belirttiler.

YORUMLAR
500

İpekyolu, Gölcük, Şehit, Gazi, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimize Ziyaretler Sürüyor, Gönüller Alınıyor - Son Dakika


Son Dakika
22:01 George Clooney, Acun Ilıcalı'nın yaptığını yapacak! İngiliz kulübünü satın almak istiyor
21:20 Çorum'da kalp krizi geçiren Kayserili astsubay yaşamını yitirdi
21:16 Yıldız futbolcular Fenerbahçe'den gitme hazırlıklarına başladı! İşte takımdan ayrılacak 10 yabancı isim
21:02 Son Dakika: Erdoğan'ın çabası sonuç verdi! Barış müzakereleri İstanbul'da gerçekleşecek
21:01 6 muhalefet liderinin ikinci görüşmesinden ilk fotoğraflar geldi
21:00 Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran veda! Burak Yılmaz'ı paylaşıp teşekkür etti
20:18 6 muhalefet lideri 1,5 ayın sonunda bir araya geldi! Görüşmeden çıkacak karar merak ediliyor
20:16 Galatasaraylılar bu paylaşımla deliye döndü! Nejat İşler'in, Fenerbahçe üzerinden verdiği örnek sert tepkiler alıyor
20:13 Kadınların gizlice videosu çekip sosyal medyada paylaşıyordu! O şüpheli evinde kıskıvrak yakalandı
19:49 Hakan Çalhanoğlu bu istatistikle Avrupa'nın gündemine oturdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 22:34:33. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimize Ziyaretler Sürüyor, Gönüller Alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement