Son Dakika Haberleri: Şehit Ailelerinden Emniyet ve Jandarmaya Ziyaret

Şehit Ailelerinden Emniyet ve Jandarmaya Ziyaret

1 saat önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve beraberindeki şehit aileleri, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez ile İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'a ziyaret etti.

Şehit Ailelerinden Emniyet ve Jandarmaya Ziyaret, System.String[]
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve beraberindeki şehit aileleri, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez ile İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'a ziyaret etti.

İlk olarak Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez'i ziyaret eden şehit aileleri, Albay Çömez'e görevinde başarılar dileyerek, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler.

Ziyaretten onur ve mutluluk duyduğunu belirten Albay Çömez, kahraman şehitlerimizin kutsal emanetleri olan şehit ailelerinin ve gazilerimizin gece gündüz demeden hizmetlerinde olduklarının bilinmesini istedi.

Ziyarette Başkan Kumartaşlı'da, şehit ailelerine ve gazileri verdiği önem ve destekten dolayı Albay Çömez'e teşekkür etti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevine vekaleten yürütürken asaleten atanan İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'a da bir 'hayırlı

olsun' ziyaretinde bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve beraberindeki şehit babaları, Yıldız'a mesleki hayatı boyunca gösterdiği üstün başarılarının devamı temennisinde bulundular.

Bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan şehit ailelerinin ve gazilerin kendisi için büyük önem taşıdığını söyleyen İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, dualarını almaktan her daim onur ve mutluluk duyduğu şehit anne ve BABALARININ her zaman emirlerinde olduğunu söyledi.

Karşılıklı bilgi alış verişinin yapıldığı ziyarette İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'a Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı tarafından 2019 yılı Şehitler takvimi hediye edildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:48 Kaynak: İHA

Jandarma, Afyon, Güncel
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