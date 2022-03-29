Şehit ailelerinden Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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Şehit ailelerinden Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret

29.03.2022 16:34
Şehit ailelerinden Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dönmez ve şehit aileleri, belediye tarafından Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitlikte yapılan düzenleme çalışmaları dolayısıyla Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Helvacıoğlu, şehitlerin hatıralarını yaşatmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Şehitlikte güzel bir çalışma yapıldığını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize ve Keşan'ımıza yakışan bir düzenlemeyi birlikte hayata geçirdik. Vatan savunması için canını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerlilerimiz olmaya devam edecek. Dernek başkanımız Ferhat Dönmez ve şehit ailelerimize teşekkür ediyor, aziz şehit ve gazilerimizi sevgi saygı ve hürmetle yad ediyoruz."

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Mustafa Helvacıoğlu, Asri Mezarlık, Keşan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit ailelerinden Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit ailelerinden Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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