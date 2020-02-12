Şehit ailelerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit ailelerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki - Son Dakika

Şehit ailelerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki

6 saat önce

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Zengin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Şehit ailelerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki, System.String[]

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Zengin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi.


Zengin, şehit aileleri adına yaptığı yazılı açıklamada, Akıncı'nın bir yabancı basın kuruluşuna verdiği demeçteki Türkiye aleyhinde açıklamalarını kınadıklarını belirtti. Açıklamayı aziz şehitler ve kahraman gaziler adına asla kabul etmediklerini aktaran Zengin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC hükümetleri arasında tarihi ve ortak gelecek birlikteliğini sağlamakta acizliğe düşen, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Kıbrıs Türk halkının haklı davasına daha fazla zarar vermeden yapabileceği en hayırlı iş, acilen istifa etmesidir. Tarihi ve ahdi yükümlülükler çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının ebediyen göklerde gururla dalgalanması için her türlü gayreti gösteren Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakkında, üslupsuz ve anlaşılamaz şekilde açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz adına kınıyorum."


Zengin, Kıbrıs Türklerinin varlığına yönelik tehditleri geçmişte bedel ödeyerek bertaraf ettiklerini, bundan sonra da şehit ile gazilerin hak ve menfaatlerini aynı şekilde korumakta kararlı olduklarını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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