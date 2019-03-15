Şehit Ailelerinden Ötv Muafiyeti İsteği

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, şehit ailelerine faizsiz konut kredisi verilmesi ve binek araçlar için ÖTV muafiyeti getirilmesini istediklerini bildirdi.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, şehit ailelerine faizsiz konut kredisi verilmesi ve binek araçlar için ÖTV muafiyeti getirilmesini istediklerini bildirdi.



Hızal, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, şehit ailelerinin bazı sorunlarının devam ettiğini söyledi.



Ailelerden gelen yoğun talep üzerine onların sorunlarını dile getirdiklerini aktaran Hızal, "Evli şehit ailelerimizin anne ve babalarına faizsiz konut kredisi ve binek araçlardan alınan ÖTV'den muaf tutulması, 2. iş hakkından yararlanması, ÖTV'den gazilerimizin de muaf tutulması, ayrıca muhtarlarımıza yapılan silah ruhsatlarında ömür boyu taşıma verildiği gibi şehit ailelerimize ve gazilerimize de bu imkanlardan faydalanması hususunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önümüzdeki günlerde müjdeli haberler bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Hızal, yüz binlerce şehidin toprağa düşmesiyle Çanakkale'de kazanılan muhteşem başarının millet olma şuurunun kuvvetlenmesinde en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu da vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Vatanın değişik yörelerinden gelen isimsiz kahramanlar, Çanakkale'de ortak bir ülküyle hareket etmişler, kutlu ceddimizin emaneti olan mana yüklü topraklarımızın savunulması için uğruna canlarından seve seve vazgeçmişlerdir. Biz şehit anaları, babaları, eşleri ve çocukları olarak evlatlarımız bu vatana nasıl kurban oldularsa bizler de bu aziz kanla aldığımız bu toprakları kanımıza canımızla ödemesini biliriz. Kahraman gazilerimiz nasıl ki vücutlarının bir parçasını verdilerse bu günde canlarını vermek için hazır olduklarını unutmasınlar. Bizi bölmek ve parçalamak isteyen sadece tarihlerine baktıkları zaman Türk milletinin kim olduğunu anlayacaklar."

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