Şehit ailelerinden

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, "Seydişehir Tek Yürek" kampanyası ile bugüne kadar 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırıldı.

Seydişehir Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarları tarafından başlatılan "Seydişehir Tek Yürek" yardım kampanyası devam ediyor.

Kampanyaya destek veren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Şubesi üyeleri, gelen yardımların paketlenmesi ve dağıtımına katılıyor.

Şube Başkanı Yakup Söğüt, "Gerek yardım kolilerinin hazırlanmasında gerek dağıtımında görev alan şehit yakınlarımız bu zor günlerde milletimizin yanında olmayı bir görev addederek çalışmalarına devam ediyor ve sonuna kadar milletimizin yanında olmaya devam edecek. Şimdiye kadar yapılan çalışmalara destek verenleri canı gönülden kutluyorum." dedi.

Seydişehir de işini kaybedenlere yardım etmek amacıyla kurulan "Seydişehir Tek Yürek" kampanyası kapsamında, bugüne kadar 2 bin 500 aileye ulaşıldı.