Son Dakika Haberleri: Şehit Ailelerinden Vali Akbıyık'a Ziyaret

Şehit Ailelerinden Vali Akbıyık'a Ziyaret

2 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen şehit aileleri, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Şehit Ailelerinden Vali Akbıyık'a Ziyaret, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen şehit aileleri, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 1989 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Aykut ailesinin yakınları, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını dilediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:57 Kaynak: İHA

PKK, Hakkari, Yüksekova, Güncel
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