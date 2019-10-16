Son Dakika Haberleri: Şehit ailelerinden Vali Akbıyık'a ziyaret
Son Dakika 3. Sayfa Şehit ailelerinden Vali Akbıyık'a ziyaret

Şehit ailelerinden Vali Akbıyık'a ziyaret

57 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan 4 kahraman askerin ailesi, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Şehit ailelerinden Vali Akbıyık'a ziyaret, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan 4 kahraman askerin ailesi, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz'in babası Galip Deniz, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Tünel'in babası Bekir Tünel, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüsnü Erkut'un babası Mehmet Erkut ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Aktaş'ın babası Mehmet Aktaş, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, kahraman şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine yeniden başsağlığı diledi.


Şehit ailelerinin ziyareti anısına Vali İdris Akbıyık, ay yıldız işlemeli filografi hediye etti. - HAKKARİ

Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın arabuluculuk teklifine yanıt: Biz terör örgütü ile masaya oturmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil Münbiç'te YPG'li terörist, kadın kılığına girdi Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:18:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit ailelerinden Vali Akbıyık'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]