Şehit ailelerinden Vali Akbıyık'a ziyaret

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz 'in babası Galip Deniz, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Tünel'in babası Bekir Tünel, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüsnü Erkut'un babası Mehmet Erkut ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Aktaş 'ın babası Mehmet Aktaş , Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan 4 kahraman askerin ailesi, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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