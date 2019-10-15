Son Dakika Haberleri: Şehit ailelerinden Vali İdris Akbıyık'a ziyaret
Son Dakika Güncel Şehit ailelerinden Vali İdris Akbıyık'a ziyaret

Şehit ailelerinden Vali İdris Akbıyık'a ziyaret

52 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üç yıl önce PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerin aileleri Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Şehit ailelerinden Vali İdris Akbıyık'a ziyaret, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üç yıl önce PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerin aileleri Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, makamında kabul ettiği şehit aileleriyle üyakından ilgilendi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Akbıyık, ailelere ay yıldız işlemeli filografi tablosu hediye etti.

Ailelere ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk de eşlik etti.

Çukurca, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:34 Kaynak: AA
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