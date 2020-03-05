Şehit Ailelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Ailelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti - Son Dakika

Şehit Ailelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit anne ve eşlerini yalnız bırakmadı.

Şehit Ailelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit anne ve eşlerini yalnız bırakmadı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini yalnız bırakmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş, Aziziye Sosyal Hizmetler Müdürü Muhsin Arslan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Erzurum İl Temsilcisi Fatime Alkan ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Serpil Keser 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit ailelerini ziyaret etti.


Gökdaş ve beraberindekiler 2019 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Hakkari'de şehit olan piyade er Sezai Ekşioğlu'nun annesi Arzu Ekşioğlu'nu 2018 yılında PKK teröristlerle çıkan çatışmada Şırnak'ta şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin annesi Hamiyet Çelebi'yi ve 1994 yılında Iğdır'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Abdulkadir Batıbeyi'nin eşi Senem Batıbeyi'ni ziyaret ettiler, Gökdaş ve beraberindekiler ayrıca Senem Batıbeyi'nin torunu şehit dedesinin ismini alan Abdulkadir Batıbeyi'nin birinci yaş gününü kutlayarak, çeşitli hediyeler taktim ettiler.


Gökdaş, 8 Mart Kadınlar Gününde şehit annelerinin yanında olmak için bu programı düzenlediklerini ifade etti.


Gökdaş "Şehit anneleri ve eşleri bizler için önemli bir yere sahip. Amacımız 8 Mart Dünya Kadınlar gününde onları yalnız bırakmamak, sorunlarını dinlemek, yanlarına olmak. Kadın hizmetlerimiz kapsamında şehit ailelerimizin evlerine konuk olduk" dedi.


Şehit aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve KADEM yöneticilerine teşekkür ettiler. - ERZURUM

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:31 Kaynak: İHA
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