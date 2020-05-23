Şehit ailelerine anlamlı ziyaret - Son Dakika

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ramazan Bayramı öncesinde, 1994 yılında şehit düşen Engin Büyüksöylemez'in Yalıkavak'ta yaşayan ailesini ziyaret etti.



Bodrum Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde şehit ailelerini unutmadı. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da yaşamını sürdüren şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle arefe gününden bir gün önce gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelere çiçek ve bayram çikolatası hediye edilirken, maske ve dezenfektan temin edildi, bir ihtiyaçlarının olup olmadığı soruldu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, 1994 yılında Şırnak Beytüşebab'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girişilen silahlı çatışma sonucu şehit düşen Jandarma Komando Er Engin Büyüksöylemez'in Yalıkavak'taki baba evini ziyaret etti. Başkan Aras, "Vatanı ve milleti uğruna fedakarlıkların en büyüğünü yapan aziz şehitlerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Onların geride bıraktığı aileleri, bize emanet. Kapımız size her zaman açık. Her ihtiyaç duyduğunuzda, emrinizdeyiz" diye konuştu. - MUĞLA