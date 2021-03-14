Şehit ailelerine destek artıyor - Son Dakika

Şehit ailelerine destek artıyor

14.03.2021 11:10
Şehit ailelerine destek artıyor, System.String[]

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, şehit anne ve babalarının maaşlarının pandemi sürecinin ardından iyileştirileceğine yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan söz aldıklarını kaydetti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, şehit anne ve babalarının maaşlarının pandemi sürecinin ardından iyileştirileceğine yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan söz aldıklarını kaydetti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi'nin 4. Olağan Genel Kurulu, Yolkonak İzcilik ve Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Genel kurulda konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Genel Merkezimiz olarak 3 yıldır yapmış olduğumuz çalışmalarda öncelikle şehit aileleri ve gazilerimizin adını kullanarak istismar eden ve bu konuda kendilerine menfaat sağlayan bir şekilde kurulmuş olan derneklerin Sayın İçişleri Bakanımızın da destekleriyle Dernekler Kanunu'nun 2. maddesi gereği şehit ve gazi kelimelerini kullanarak bundan sonra dernek açılması İçişleri Bakanımızın uygun görmesiyle mümkün olacak. Gazilerimizin 2014 yılında çıkan bir yasa sonrasında ellerinden alınan engellilik haklarından dolayı emeklilik hakkını bakanımızın vermiş olduğu destekle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla 25 Mart 2020 yılında sadece Türkiye'deki bütün gazilerimiz 20 yıl ve 5 bin iş gücü içerisinde emeklilik hakkını kazanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, gazilerimizin yarayan kanasına merhem olmuştur" dedi.

"Aile Bakanımızdan söz aldık"

Pandemi döneminde ülke olarak büyük sıkıntılar çekildiğini söyleyen Işık, "Özellikle bundan sonra yapmak istediğimiz şehit anne ve babalarının maaşlarıyla ilgili iyileştirme konusunda inanılmaz derecede mücadele verdik. Sürekli devletimizin bütün yetkilileriyle görüştük. Destek vermelerini istedik ve bu konuda kendilerinden de pandemi sürecinin ardından yapılacak çalışmalarda şehit anne ve babalarının maaşlarının iyileştirilmesi konusunda Sayın Aile Bakanımızdan söz aldık. Allah izin verirse yine onların destekleriyle önümüzdeki dönemde de aynı şekilde bu derneğin genel başkanı olarak inşallah görevimize devam edeceğiz" dedi.

"Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için önümüzdeki süreçte projelerimiz bulunuyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziyelerini ileterek konuşmasına başlayan Kastamonu Valisi Avni Çakır ise, "Bende çok fazla dillendirmeme rağmen sizler gibi bir şehit yakınıyım. Bende kardeşimi aziz milletimiz için, bu devletimiz, vatanımız için şehit verdim. Bizler de sizler gibi acısını çektik ama Allah bizlere sabrını verdi. Şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri, bizlerin baş tacıdır. Bizlerin gözünde şehit ailesi, gaziler ve gazi aileleri hepsi aynı ve bir bütün. Bunun güzel bir örneği de Kastamonu'da bulunuyor. Derneklerimiz bir bütün olarak çalışmalarını yürütüyor. Ayrılığımız yok, farklılığımız yok. Bir bütünüz. Civardaki illerimize de bu konuda örnek teşkil ediyoruz. Pandemi döneminde şehit ve gazi ailelerimizle bir araya fazla gelemedik. Ama birçok projemiz bulunuyor. Sizlerle ve kıymetli başkanlarımızla konuştuk inşallah bunları önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Gece gündüz fark etmeksizin her zaman sizlerin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

"Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle gönül bağımız bulunuyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş da, "Şehitler Derneği bir aile ortamıdır. Bizlerde kendimizi bu aileden görüyoruz. Bizim buradaki herkes ile bir gönül bağımız bulunuyor. Çünkü bu ülke için canını veren, canını ortaya koyan ve bunu hiç gözünü kırpmadan yapan şehitlerimizle canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin yaptıklarının yanında bizlerin yaptığı işlerin hafif kaldığının farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sıkılmadan, yorulmadan görevimizi en iyi şekilde yapmanın gayretindeyiz. Kastamonu, sadece Kastamonu'dan ibaret değil. Tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi, 15 Temmuz'da olduğu gibi. Bizler vatanımızın, milletimizin bekası için gerektiğinde şehadete gitmekten büyük mutluluk duyacak, huzur duyacak bir toplumuz" şeklinde konuştu.

"Tüm şehitlerimiz, bir internet sitesi üzerinde toplanacak"

Son olarak söz alan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu da, "Düşman işgali görmemesine rağmen en çok şehit veren illerin başında geliyoruz. Bu bizlerin ne kadar vatanperver, ne kadar milletimize bağlı olduğumuzun bir göstergesidir. Kastamonu'da il genelinde hangi şehit yatıyorsa bunları işaretleyip internet sitesi üzerinde tıklandığında nerede yattığı, kim olduğu, hepsi görünebilecek. Siteye girip bayrağa tıkladıklarında şehitlik bilgileri yer alacak. İnşallah bu çalışmamızı önümüzdeki günlerde bitirerek hizmete sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Berat Satıoğlu, tekrar güven tazeleyerek Şube Başkanlığına yeniden seçildi. Genel kurulda faaliyet raporu ve denetim raporları okunarak, ibraz edildi. Vali Çakır tarafından genel kurulun ardından ihtiyaç sahibi bir şahit annesine tekerlekli sandalye hediye edildi. - KASTAMONU

Şehit ailelerine destek artıyor
Şehit ailelerine destek artıyor
Şehit ailelerine destek artıyor
Şehit ailelerine destek artıyor
Şehit ailelerine destek artıyor
Şehit ailelerine destek artıyor

Mustafa Işık, Kastamonu, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit ailelerine destek artıyor - Son Dakika


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