Son Dakika Haberleri: Şehit ailelerine iftar
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Şehit ailelerine iftar

57 dakika önce

Çankırı'da düzenlenen iftar programında şehit yakınları ve gaziler ağırlandı.

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Çankırı'da düzenlenen iftar programında şehit yakınları ve gaziler ağırlandı.

Yapılan programda konuşan AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu, "Bugün yine yüreğimiz yandı pençe harekatı münasebetiyle 2 kahraman askerimiz mayına basarak şehit oldular. Allah rahmet eylesin. Türkiyemizin ve hepimizin başı sağolsun. Biz elimizden geldiğince sizlerin yanındayız. Dün de yanınızdaydık bugün de yanınızdayız. Sizlerin her talebi her problemi çözmek bizim yapması gereken işlerdir" dedi.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş da bir konuşma yaptı. - ÇANKIRI
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:29 Kaynak: İHA
AK Parti, Çankırı, Güncel
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