Son dakika haber! Taksiciden gönülleri fetheden davranış - Son Dakika

Son dakika haber! Taksiciden gönülleri fetheden davranış

06.01.2021 09:54

Son dakika haber: Kırıkkale'de bir taksici, aracına binen şehit ailelerinden ücret almıyor.

Kırıkkale'de bir taksici, aracına binen şehit ailelerinden ücret almıyor.

Kırıkkale'de 4 yıldır taksicilik yapan ve aracının arka camına "Şehit aileleri için ücretsizdir" yazdıran 56 yaşındaki Eftal Tekin, yaptığı örnek davranışla takdir topluyor. Tekin, şehit ailelerine bir katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

"BİZİM DE ONLARA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM"

Şehit ailelerine ücretsiz hizmet etmesinden dolayı vatandaşların kendisini tebrik ettiğini anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Şehit aileleri bizim kanımız canımız, evlatlarını vermişler. Bu vatan için feda etmişler. Bizim de onlara sahip çıkmamız lazım. Biz Kırıkkale'nin insanıyız. Milliyetçi bir insanız. Ondan dolayı da şehit ailelerine bir katkımız olsun diye bu yazıyı yazdırdık. Sadece yazıyla değil, biz bu işi yapıyoruz merkeze bağlı olan yerlere ücretsiz götürüyoruz. Zaten abone olmuş insanlar da var. Aileleri ile beraber çocuklarıyla beraber taşıyoruz. Kimliklerini gösterdikleri takdirde şehir içerisinden alıp istedikleri yere ücretsiz götürüyoruz."

"ŞEHİT AİLELERİNE BİR KATKIDA BULUNMALARINI İSTEDİK"

Tekin, "Seviniyorlar böyle bir yazıyı görünce 'bizleri onurlandırıyorsunuz' diye güzel tepkiler geliyor. 'Ücretsiz gerçekten götürüyor musunuz?' diyorlar. 'Götürüyoruz' diyoruz. Şehit ailesi olduğunuza dair bir kimliğiniz varsa sizi götürürüz ücret almayız diyoruz. Onlar da gururlanıyor bundan dolayı. Adamlar canlarını feda etmiş bu vatan için biz 10-15 lira almasak ne olur? Biz onunla batmayız. Aslında diğer taksici arkadaşlarında şehit ailelerine bir katkıda bulunmalarını isteriz" diye konuştu.

(Kadir Arslan - Hasan Ay/İHA)

Son dakika haber! Taksiciden gönülleri fetheden davranış
Son dakika haber! Taksiciden gönülleri fetheden davranış
Son dakika haber! Taksiciden gönülleri fetheden davranış
Son dakika haber! Taksiciden gönülleri fetheden davranış
Son dakika haber! Taksiciden gönülleri fetheden davranış
Son dakika haber! Taksiciden gönülleri fetheden davranış
Son dakika haber! Taksiciden gönülleri fetheden davranış

Kırıkkale, Vatan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Taksiciden gönülleri fetheden davranış - Son Dakika


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