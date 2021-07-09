"Şehit Ailelerine Vefa Pikniği" - Son Dakika

Karaman'da "Şehit Ailelerine Vefa Pikniği" düzenlendi.

AK Parti Karaman İl Başkanlığı tarafından Türk Dünyası Kültür Parkında "Şehit Ailelerine Vefa Pikniği" yapıldı.

Piknik, şehitlerin ruhuna okutulan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla şehit ailelerini sürekli evlerinde ziyaret ettiklerini ifade eden Çağlayan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ziyaretlerimiz esnasında böyle bir piknik yapmayı ailelerle istişare ederek kararlaştırdık. Bugün bir aradayız ve beraberiz. Gerçekten pandemi sonrasında böyle bir dönemde bir arada olmak bizleri de ziyadesiyle memnun etti. Şehitlerimizin aileleri bizim kıymetlilerimiz, bu nedenle şehitlerimiz için ailelerimiz için ne yapsak azdır."

Konuşmaların ardından Karamanlı ses sanatçısı Mustafa Elmas ve ekibi tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Düzenlenen pikniğe, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, KMÜ Rektörü Namık Ak, parti üyeleri ve şehit aileleri katıldı.