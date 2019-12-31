Şehit ailelerine yılbaşı ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit ailelerine yılbaşı ziyaretleri - Son Dakika

Şehit ailelerine yılbaşı ziyaretleri

6 saat önce

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, yeni yıla saatler kala şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Şehit ailelerine yılbaşı ziyaretleri, System.String[]

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, yeni yıla saatler kala şehit ailelerini yalnız bırakmadı.


Ziyaretler çerçevesinde il merkezinde ve Şemdinli ilçesinde bulunan şehit aileleri ziyaret eden Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, kent merkezinde ikamet eden Hakkari'nin en yaşlısı olan şehit Şerif Keskin'nin annesi 80 yaşındaki Fatma Keskin'i evinde ziyaret etti. Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Kaya; "Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini, şehitlerin aile ve yakınlarının devlete ve millete emanettir. Şehitliğin en kutsal mertebe olduğunu bütün şehit ailelerinin de şehit ailesi gururu ve onurunu en iyi şekilde taşıyorlar. Siz geride kalan şehit yakınları bize şehitlerin bir emanet olarak her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Devletimizin imkanları kendilerinin hizmetindedir." dedi.


Şemdinli ilçesindeki şehit aileleri ziyaretleri Şemdinli Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Vekili Hediye Yetkin ve beraberindeki ASDEP personeli tarafından gerçekleştirildi. Sivil Şehit Menderes Özer'ın babası Mehmet Emin Özer ve Şehit Emin Er'in babası Hamza Er'i ziyaret ettiler. Şehit ailesine çeşitli hediyeler sunan Müdür Kaya ve beraberindekiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın selamlarını ilettiler.


Ziyaretlere Şehit yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İş ve İşlemlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Hamdi Taşma, Şemdinli Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Vekili Hediye Yetkin ve ASDEP Personeli eşlik etti. - HAKKARİ

Salih Kaya, Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tel Abyad'da, patlamada yaralanan asker şehit oldu
Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi Cezaevinden firar etti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Son Dakika Haberleri
00:02 Yeni yılı 1350 rakımlı üs bölgesinde elleri tetikte karşıladılar - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2020 - Son Dakika
00:02 Sayın abonelerimiz, Yeni yılınızı sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimizle kutlarız.... - Son Dakika
00:00 "Mekke'nin Fethi" etkinliği - Son Dakika
22:45 Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika
15:08 ULUSKON ile Uluslararası Üniversiteler Birliği iş birliği yapacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 00:02:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit ailelerine yılbaşı ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]