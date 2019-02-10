Şehit Ailelerine Ziyaret
21 dakika önce
Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri şehit ailelerini ziyaret etti.
Hakkari
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri şehit ailelerini ziyaret etti.
Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Hakkari Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit yakınları, gazi ve gazi yakına ziyaretlerde bulundular. Şehit İlhan Engin ve Mehmet Doğdu
'nun ailelerini ziyaret eden heyet, şehit ailelerinin sorun ve sıkıntıları yerinde dinleyip incelemelerde bulundular.
Yapılan ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren şehit ve gazi aileleri, kendilerini bir an olsun yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür ettiler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:06 Kaynak: İHA
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