Son Dakika Haberleri: Şehit Ailelerinin Duygusal Anları

Şehit Ailelerinin Duygusal Anları

28 dakika önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde Manisa Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi.

Şehit Ailelerinin Duygusal Anları, System.String[]
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde Manisa Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi. Çocuklarının mezarları başına gelip dua eden şehit aileleri ise duygulu anlar yaşadı.

Manisa Garnizon Şehitliğinde düzenlenen törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, DP Şehzadeler Belediye Başkan adayı Uğur Kıraloğlu, gaziler, öğrenciler ve şehit aileleri katıldı. Şehitlikteki törende çelenk sunumu ve şehitler için saygı atışı yapıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesaj okundu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz de, şehitlik defterine günün anlam ve önemini belirten duygularını yazdı. Yazısında, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihi için önemine değinen Vali Deniz, "1071, 1453'ün rövanşını almak amacıyla saldıran düşman güçlerine karşı Çanakkale'de kutlu bir zafer kazanılmıştır. O gün başarılı olamayanlar aynı hırsla, farklı metotlar kullanarak saldırmaktadır. Bu kutsal toprakları korumak için Türk milletinin her ferdi şehadete yürümeye hazırdır." dedi.

Konuşmaların ardından törene katılanlar şehit mezarlarına karanfil bırakıp, şehitler için Kur-an'ı Kerim okundu. Çocuklarının mezarları başına gelip dua eden şehit aileleri ise duygulu anlar yaşadı. 2016 yılında şehit olan Vedat Öz'ün annesi Bilgen Öz'ün oğlunun mezarını özenle temizleyip, mezar taşını okşaması duygu yüklü anlara sahne oldu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:52 Kaynak: İHA

Çanakkale, Manisa, Güncel
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