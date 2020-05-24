Şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri - Son Dakika

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, ilçede ikamet eden şehit ailelerini evlerinden alarak, ziyaret için Edirnekapı Şehitliğindeki kabristana götürdü.

Ekipler, yeni tip koronaviru¨s (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokagˆa c¸ıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti ic¸in muaf tutulan s¸ehit yakınlarına destek oldu.

Evlerinden alınarak şehitliğe götürülen 22 ailenin, yakınlarının mezarını ziyaret etmesi sağlandı.

Aileler, şehitlerin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Ziyaretin ardından evlerine götürülen vatandaşlar, uygulamadan dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

Bu arada, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediyenin "444 0311" numaralı çağrı hattını arayan çocuklara bayram şekeri ulaştırıldı. Çocuklar kapıda karşıladıkları ekiplere teşekkür etti.