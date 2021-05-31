Şehit Ailemize ve Gazimize Devlet Övünç Madalyası Takdim Edildi - Son Dakika

Şehit Piyade Uzm. Onb. Oğuzhan Taş'ın ailesi ile Gazimiz J. Uzm. Çvş. İlyas Pak'ı misafir eden Valimiz Ömer Faruk Coşkun, şehidimiz kıymetli ailesi ve gazimiz ile bir süre sohbet etti. Vali Coşkun, 18 Mart 2021 tarihinde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne mazeretleri nedeniyle katılamayan Şehit Piyade Uzm. Onb. Oğuzhan Taş'ın ailesi ile Gazi J. Uzm. Çvş. İlyas Pak'a, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına "Devlet Övünç Madalyası Beratını" takdim etti. Şehitlerimiz ve gazilerimizin yapmış oldukları fedakarlıkların hiçbir şeyle ödenemeyeceğini ifade eden Vali Coşkun, şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri ve gazilerimizin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Kendilerini misafir eden Vali Coşkun'a nazik kabullerinden dolayı teşekkür eden şehidimizin ailesi ve gazimiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza da "Devlet Övünç Madalyası Beratı" için teşekkür ederek duydukları gururu ifade ettiler.