Şehit ailesi 26 yıl sonra oğullarıyla bir kez daha gurur duydu - Son Dakika

Şehit ailesi 26 yıl sonra oğullarıyla bir kez daha gurur duydu

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 26 yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Komanda Er Tarık Daşar'ın ailesi, evlatlarının şehit olduğu bölgede oğullarının adıyla operasyon yürütülmesinin gururunu yaşıyor.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 26 yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Komanda Er Tarık Daşar'ın ailesi, evlatlarının şehit olduğu bölgede oğullarının adıyla operasyon yürütülmesinin gururunu yaşıyor.

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Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik 10 Temmuz'dan bu yana yürütülen "Şehit Tarık Daşar Operasyonu" devam ediyor.

1994 yılında aynı bölgede şehit düşen şehit Daşar'ın Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ailesi, 26 yıl geçmesine rağmen evlatları hatırlandığı için memnuniyet duydu.

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, anne Asiye ve baba Kemal Daşar'ı evinde ziyaret etti, onlara Şenkaya'da devam eden operasyonla ilgili bilgi verdi.

Tuğgeneral Yıldırım, aileye, oğullarının kanının yerde kalmadığını, devletin tüm imkanlarıyla şehit ailesinin yanında olduğunu, jandarma timlerinin bölgeyi teröristlerden arındırmaya devam ettiğini aktardı.

Şehit Tarık Daşar'ın gerçek bir kahraman asker olduğunu ifade eden Tuğgeneral Yıldırım, şehidin 26 yıl önce kendi canını ortaya koyup pek çok silah arkadaşının hayatını kurtardığını anımsattı.

Daha sonra şehidin Çapaklı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret eden Tuğgeneral Yıldırım ve şehit ailesi, mezarın başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Anne Asiye Daşar, AA muhabirine, üzerinden 26 yıl geçse de oğlunun adının hatırlanmasının sevincini ve gururunu yaşadığını anlattı.

Mehmetçik için dua ettiğini dile getiren Daşar, "Rabbim askerlerimizin ayaklarına taş değdirmesin, burunlarını bile kanatmasın. Rabbim kötülerin bile gönlüne merhamet versin. Allah'a şükürler olsun, üzerinden 26 yıl da geçse çok şükür oğlumun kanı yerde kalmadı." diye konuştu.

Baba Kemal Daşar da oğluyla bir kez daha gururlandığını vurguladı.

Daşar, "Demek ki evladımız başarılı bir askermiş ki onu unutmamışlar. Beni bir tuğgeneralimiz aradı ve operasyona oğlumun adının verildiğini söyledi. Çok sevindik, gurur duyduk. Allah onları korusun, kurşunlar değmesin onlara. Allah onlara dert, sıkıntı vermesin, sağlam kalsınlar. Çünkü onlarsız hiçbir şey olmaz." diye konuştu.

"Şehit Tarık Daşar Operasyonu"

Şenkaya ilçesi kırsalında 10 Temmuz'da başlatılan "Şehit Tarık Daşar Operasyonu"nda, bir terörist etkisiz hale getirilmiş, ormanlık alana kaçan 2 terörist ise saklandıkları yerde yakalanmış, teröristlerde beraber çok sayıda tüfek ve mühimmat ele geçirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Hejar" kod adlı Halis Eroğlu olduğu, sağ yakalananların ise örgütün sözde Karadeniz Grubu'ndan "Sipan" kod adlı Adem Çallar ile "Deniz" kod adlı Ender Yalçın olduğu belirlenmişti.

Şenkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit ailesi 26 yıl sonra oğullarıyla bir kez daha gurur duydu - Son Dakika
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