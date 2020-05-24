Şehit ailesi, çocuklarının gazi silah arkadaşıyla kabir başında görüntülü konuştu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde şehit oğullarının kabrini ziyaret eden anne ve baba, çocuklarının gazi silah arkadaşıyla kabir başında görüntülü konuştu.

Şehit babası Hüseyin ve anne Meryem Bıçakcı, Andırın Asri Mezarlık'ta bulunan çocukları Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Bıçakcı'nın kabrini ziyaret edip dua etti.

Şehit Ahmet Bıçakcı'nın gazi silah arkadaşı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bingöl İl Başkanı İdris Tuğunmuş, daha önce şehidin bir yakınını arayarak mezarına gelince görüşme talebinde bulundu.

Bunun üzerine Tuğunmuş, baba Hüseyin ve anne Meryem Bıçakcı ile şehidin kabri başında görüntülü görüştü.

İlk olarak baba Hüseyin Bıçakcı ile konuşan Tuğunuş, "Ellerinizden öperim bayramınız mübarek olsun. Şehidimizin de bayramı mübarek olsun." dedi. Duyduğu memnuniyeti dile getiren baba Bıçakcı ise teşekkür etti.

Daha sonra anne Meryem Bıçakcı'nın da bayramını kutlayan Tuğunmuş, en kısa sürede ziyaretlerine geleceğini söyledi.

Gazinin bayramını kutlayan şehidin annesi Meryem Bıçakcı ise, "Allah razı olsun hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Çok memnun oldum. Evladımı görmüş gibi oldum. Allah senden razı olsun." diye konuştu.