Şehit ailesi evlatlarının şehadet belgesinden FETÖ hükümlüsü Akın Öztürk'ün imzasının kaldırılmasını istiyor - Son Dakika

Malatya'da 2015'te iki RF-4E tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan Üsteğmen Osman Onur Özkaya'nın ailesi, şehitlik beratının altında yer alan FETÖ hükümlüsü Akın Öztürk'ün imzasının kaldırılması ve beratın yenilenmesi için CİMER'e başvuru yaptı.

İzmir'de yaşayan şehidin babası Cengiz Özkaya, AA muhabirine, 4 şehidin verildiği uçak kazasında FETÖ şüphesi olduğunu düşündüklerini, bu konuda suç duyurusunda bulunmalarına rağmen henüz dava sürecinin başlayamadığını belirtti.

Oğlunun en yakınındaki filo komutanı, harekat komutanı, üs komutanı ve kazanın diğer aktörlerinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklandığını ifade eden Özkaya, oğullarının şehadet belgesinde darbeci eski orgeneral Akın Öztürk'ün imzasının olmasının da kendilerini derinden yaraladığını dile getirdi.

Oğlunun doğumundan şehit olduğu ana kadar hep ailesinin gurur kaynağı olduğunu anlatan Özkaya, çocuğuna olan hasretini torununu bağrına basarak gidermeye çalıştığını söyledi.

Özkaya, şunları kaydetti:

"Şehitlik beratını evimizin baş köşesinde taşıyoruz, anılarımız tazeleniyor. Altında o imzanın olması ve FETÖ'den ceza alması yaralarımızı depreştiriyor. Kabullenemiyoruz.

Torunum o bilince ermiş olsa o da istemeyecektir. İleride böyle bir soruyu yöneltmesini istemediğimiz için bu işe kalkıştık. Gerekli düzenlemenin yapılarak yeni bir şehadet belgesi verilmesi için CİMER'e başvuru yaptık. Yetkililerimiz bu işin çözülmesini sağlayacaklardır eminim. Kazadaki FETÖ şüphesine ilişkin davanın açılmasını da 6 yıldır beklemekteyiz. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz."

CİMER'e şehidin babası, annesi, eşi, kız kardeşleri, kayınpederi ve kayınvalidesi olarak başvuru yaptıklarını belirten Özkaya, ailenin her bir ferdi için konunun öneminin buradan da anlaşılabileceğini vurguladı.

"Bu kara lekenin temizlenmesini istiyorum"

Şehit Özkaya'nın kayınpederi emekli Pilot Kurmay Albay Tayyip Özsever de olayın kaza olmadığına dair şüpheleri bulunduğunu, kaza raporunda dikkati çeken çeşitli hususların adli mercilerce de ele alındığını aktardı. Soruşturmanın henüz kovuşturmaya dönüşemediğini dile getiren Özsever, kaza raporunda aksaklık olarak tespit edilen noktalarla ilgili sorulara henüz yanıt alamadıklarını söyledi.

Özsever, CİMER'e yaptıkları başvuruya ilişkin de şöyle konuştu:

"Beratta bu kişinin isminin görülmesinden sonsuz mutsuz olduğumuzu, taşıyamadığımızı ve kaldıramadığımızı 6 Temmuz'daki müracaatımızda dile getirdik. Sonuç alacağımızı tahmin ediyorum. Aile olarak bu ismi burada her gün şehitlik beratının karşısına geçtiğimizde görmeyi kabullenemiyoruz. Ağrımıza gidiyor. Gurur ve şeref kaynağımız şehitlik beratımızın altındaki bu kara lekenin temizlenmesini istiyorum."

Malatya'da 7. Ana Jet Üssünden 24 Şubat 2015'te gece eğitim uçuşu için havalanan RF-4E tipi 2 savaş uçağı, Akçadağ ilçesi yakınlarında düşmüş, Kurmay Pilot Binbaşı Salih Sezer, Pilot Üsteğmen Yasin Atalay, Pilot Üsteğmen Zeynel Özgür Özbahçeci ve Hava Pilot Üsteğmen Osman Onur Özkaya şehit olmuştu.