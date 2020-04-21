Şehit ailesi için özel izin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit ailesi için özel izin - Son Dakika

Şehit ailesi için özel izin

6 saat önce

Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan şehit ailesi, valilikten aldıkları özel izinle şehit oğullarının mezarını ziyaret etti.

Şehit ailesi için özel izin, System.String[]

Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan şehit ailesi, valilikten aldıkları özel izinle şehit oğullarının mezarını ziyaret etti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 62 yaşındaki şehit annesi Neşe Pürlü ile 67 yaşındaki şehit babası Fevzi Pürlü, 2011 yılında Ankara'da helikopter kazasında şehit olan oğulları Kara Pilot Üsteğmen Şükrü Pürlü'nün mezarını ziyaret etmek istedi. Özlem duydukları oğullarının Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde bulunan mezarına gitmek isteyen şehit ailesi Sivas Valiliğinden izin talep etti. İzin verilen şehit ailesi Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından otomobille evlerinden alınarak Garnizon Şehitliğini götürüldü.Burada çocuklarının mezarını ziyaret eden anne ve baba dua ederek elleriyle oğullarının mezar taşını temizledi. Duygulandıkları görülen şehit anne ve babası bu imkanı tanıyan yetkililere teşekkür etti.


"Nefesimin yarısı orada yarısı dışarıda"


İki aydır oğlunun mezarını ziyaret edemediğini söyleyen Anne Neşe Pürlü, "2 aydır gelemiyordum. Bugün izin almak için aradık. Sağ olsun Vali beyimiz, Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Harun bey onlar yardımcı oldular. Biz getirdiler. Oğlumuzu ziyaret ettik. Biraz rahatladık. Kimse dışarı çıkmasın biz dışarı çıkmıyoruz. Şehit ailesi olarak içerideyiz. Ne hissedeyim ki. Şehit annesi olarak gurur duyuyorum ama acısı büyük hiç dinmiyor. Nefesimin yarısı orada yarısı dışarıda. İnsan nefes alıyor ya o nefesi alamıyorsun. Yarısı içeride yarısı dışarıda" dedi.


"Acısı unutulacak bir şey değil"


Baba Fevzi Pürlü ise acısının unutulacak bir şey olmadığını ifade ederek, "Gelip ancak ziyaret edebiliyoruz. 65 yaş üstü olduğumuzun için dışarı çıkamıyoruz. Sağ olsun yetkili arkadaşlara telefonla ulaştık onlarda bizi getirdiler. Ziyaretimizi yaptık. Yoğun bir his. Kolay bir şey değil. Acısı unutulacak bir şey değil. Rabbimin verdiği her şeye sabır ederek şükrediyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Ankara, Sivas, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 10:33 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DEVA Partisi ilk anketini yaptırdı! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun? Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı         
16:24
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da metruk bina yandı İstanbul Kumkapı'da metruk bina yandı         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
14:55
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi         
14:45
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı         
14:26
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz         
14:20
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı         
13:55
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu         
13:54
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi         
13:53
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi         
13:52
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?         
13:39
Dünya Sağlık Örgütü'nden Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama         
13:26
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı         
13:24
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi         
13:21
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 16:48:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit ailesi için özel izin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]