Şehit ailesi kampanyaya koyunlarını bağışladı - Son Dakika
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Şehit ailesi kampanyaya koyunlarını bağışladı

6 saat önce

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde şehit ailesi "Devletsiz millet, milletsiz devlet olmaz" dedi, Biz Bize Yeteriz kampanyasına koyunlarını bağışladı.

Şehit ailesi kampanyaya koyunlarını bağışladı, System.String[]

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde şehit ailesi "Devletsiz millet, milletsiz devlet olmaz" dedi, Biz Bize Yeteriz kampanyasına koyunlarını bağışladı. Bağışlanan koyun açık arttırma usulü ile satılarak parası kampanya hesabına yatırıldı.

Bozdoğan'ın Konaklı Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve 1993 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Yıldıray Yıldırım'ın eniştesi Özkay Çiftçioğlu ve eşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına destek olmak için besledikleri koyunlarını bağışladı. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve görevli veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen koyun, ilçe merkezinde açık arttırma usulü ile satıldı. Satıştan elde edilen para "Biz Bize Yeteriz" kampanya hesabına yatırıldı.

Kampanyaya destek olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Özkay Çiftçioğlu, "Eşimle konuştuktan sonra kampanyaya biz de destek olalım dedik. Eşimin kardeşi Yıldıray Yıldırım 1993 yılında Şırnak'ta şehit düştü. Biz devletimize şehit vermişiz, niye bir koyun vermeyelim. Bu devlet, millet hepimizin. Devletsiz millet, milletsiz devlet olmaz. Devleti olmayan bir millet başı kesilmiş bir koyuna benzer. Biz de bu kampanyada bir tuzumuz olsun istedik. Allah gönlümüze göre versin. Allah bu korona virüsü cümlemizin başından tez zamanda alsın" diye konuştu.

(Onur Durmuş/İHA)

Bozdoğan, Şırnak, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 01:40 Kaynak: İHA


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