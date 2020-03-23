Şehit ailesi koronavirüs salgınında unutulmadı - Son Dakika

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Şehit ailesi koronavirüs salgınında unutulmadı
6 saat önce
SAKARYA'da, polisler koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit polisin ailesini ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılayıp, şehidin mezarı başında dua etti.
SAKARYA'da, polisler koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit polisin ailesini ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılayıp, şehidin mezarı başında dua etti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit polisin ailesini ziyaret etti. Polisler, 2008 yılında Gaziantep'te terör örgütü El Kaide ile girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi Ahmet Çondul'un Çatalköprü Köyü'ndeki mezarını ziyaret ederek dua etti. Polisler, daha sonra şehidin babası Selahattin Çondul'u ziyaret ederek, marketten ihtiyaçlarını alıp, sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:09 Kaynak: DHA
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