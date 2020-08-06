Şehit ailesi oğullarından kalan hatıraların kokusuyla yaşıyor - Son Dakika

Şehit ailesi oğullarından kalan hatıraların kokusuyla yaşıyor

ELAZIĞ - Mardin'in Derik ilçesinde 5 yıl önce yürütülen hendek operasyonlarında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in ailesi, oğullarının hatırası ve kokusu ile yaşıyor.

Elazığ'da yaşayan 3 çocuk sahibi anne Aynurve baba Metin Aydemir (58), Mardin'in Derik ilçesinde 2015 yılında şehit düşen çocukları Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in eşyalarını kendi odasında özenle saklıyor. Bir müzeyi andıran odada, şehidin fotoğraflarından botlarına, kıyafetlerinden yastığına kadar tüm eşyaları bulunuyor. Özledikçe odaya giren anne Aydemir, oğlunun yastığını, kıyafetlerini ve botlarını koklayarak özlem gideriyor. Oğlunun kokusunun gitmemesi duru su ile odayı temizlediğini dile getiren anne Aydemir, 5 yıldır kokusunun ilk günkü gibi durduğunu ifade etti.

"Özlem çok ağır bastığı zaman yastığını kokluyorum"

Göz yaşları içerisinde şehit oğlunu anlatan anne Aynur Aydemir, "Oğlum şehit olalı 5 sene oldu. Özlem çok ağır bastığı zaman geliyorum yastığını kokluyorum. Temizliğini de kokusu gitmesin diye pek fazla yapmıyorum. Deterjan kullanmıyorum, duru su ile temizliyorum. 5 senedir kokusu ilk günkü gibi duruyor. Burada her şeyi var. Göreve giderken giydiği botları, şehit olduğunda çantasından çıkan Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı, saati, cüzdanı, çakmağı var. Banyo havlusundan tut, giydiği kıyafetine kadar her şeyi burada" dedi.

"Hz. Hamza gibi güçlü, korkusuz ve cesaretliydi"

Şehit olduktan 40 gün sonra eşyalarının geldiğini aktaran anne Aydemir, "O gün oğlumu rüyada gördüm. Rüyada,oturmuşum ona börek açıyorum. Eşim aldı getirdi. Sarıldım, oğlum dedim ben seni arıyorum bulamıyorum sen neredesin dedim. Anne ben yaşıyorum dedi. Ben ölmedim yaşıyorum ve görevdeyim dedi. Elini tuttum bak senin eşyaların geldi dedim. Gel eşyalarını gösteriyim odanı serdim elini tuttum ve gösterdim. Çok güzel olmuş anne dedi. Eşyalarımı hiç kimseye verme böyle kalsın dedi. Ondan sonrada dağıtmadım hepsi duruyor. Oğlum Veysel Karani gibi annesini sever ve saygı duyardı. Hz. Hamza gibi güçlü, korkusuz ve cesaretliydi. Gözleri Hz. Yusuf'a benzerdi. Hz. Ömer gibi merhametli ve adaletliydi. Bunları laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten öyle bir çocuktu" diye konuştu.

"En son sözleri helallik istemek oldu"

Oğlunun 2015 de şehit düştüğünü aktaran baba Metin Aydemir ise, "Zaten o akşam kendisi ile görüştük. Yaklaşık 1 saat 47 dakika konuştuk. En son sözleri helallik istemek oldu. Sabah olunca televizyonda gördüğümde hemen anladım. Mardin Derik'te bir şehit ve yaralı geçtiğinde ben orada koptum. Onun olduğunu hemen anladım. Benim açımdan o şuanda yaşıyor. Bizimle beraber. Kendisi yok ama bu eşyaları ile avunuyoruz. Sanki dün gibi. Sezer o gün nasıl şehit oldu bugün de aynı şekilde. Dönüp arkaya baktığımda 5 yıl sanki dün gibi. Burada olduğu gibi kokusu duruyor. Buraya geldiğinizde acı ama kendimizi teselli ediyoruz" şeklinde konuştu.