Şehit ailesinden Diyarbakır annelerine destek

İstanbul'da 3 yıl önce Beşiktaş- Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan 39 polisten Yasin İke'nin ailesi, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemini destekliyor.

Kayseri'de yaşayan 76 yaşındaki baba Üzeyir ve 68 yaşındaki anne Keziban İke, şehadetinden 9 ay önce görev yaptığı şubeden çıkarken kullandığı çevik kuvvet aracına 2 teröristin bombalı saldırıda bulunacağını anlayıp, hızla olay yerinden uzaklaşarak arkadaşlarının hayatını kurtaran evlatlarıyla gurur duyuyor.

Şehit olacağını rüyasında gören ve üzülmesinler diye bunu ailesinden gizleyen evlatlarının odasını Türk bayrakları ile süsleyen ve eşyalarını elbise dolabında muhafaza eden aile, hain saldırı sonrası yaşadıkları acıyı unutamıyor.

Terör örgütüne tepki gösteren aile, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemini destekliyor.

"Onlar bizim vatanımızın evladı"

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 31 yaşındaki evladını teröre şehit vermesine rağmen soranlara "O yok" diyemediği için "4 evladım var" diyen anne Keziban İke, 3 yıldır çok büyük acı çektiklerini söyledi.

Oğlunun mürüvvetini göremediğini belirten anne İke, "Acım ilk günden daha fazla. Allah oğlumu bir kere bana gösterse, sarılsam, öpsem başka bir şey istemiyorum. Rüyamda da göremiyorum. Üç sene zehir gibi geçti. Her gün oğlumun odasına girer, ağlarım. Kimi zaman eşime söylemem. Ağlamakla geri gelmeyeceğini ben de biliyorum ama ne yapayım, elimden başka bir şey gelmiyor." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek verdiğini kaydeden anne İke, yakın zamanda dizinden ameliyat geçirdiği için rahatsız olduğunu söyledi.

"Ben de Diyarbakır'a gitmek istiyorum. Rahatsız olmasam giderdim. O annelerle orada otururdum. Ben de orada, onlar gibi haykırırdım. Çok acı, acı bir şey. Onlar bizim vatanımızın evladı." diyen İke, gönlünün Diyarbakır anneleri ile birlikte olduğunu dile getirdi.

"Annelerle beraberim"

Şehit babası olduğu için gurur duyduğunu ifade eden baba Üzeyir İke ise oğlunun odasına, dayanamadığı için giremediğini anlattı.

Kızının 15 ay önce dünyaya gelen evladına şehit oğlunun ismini verdiklerini belirten İke, torunlarının evin neşesi olduğunu kaydetti.

Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını vurgulayan baba İke, "Ben de Diyarbakır annelerinin eylemine katılmak isterim. Niye? Çocukları kaçırıyorlar. Annelerle beraberim. Allah teröristleri kahreylesin. Teröriste yataklık yapan, yardım eden, silah verenleri de kahreylesin." dedi.