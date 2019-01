Şehit Ailesinden Fırat'ın Doğusuna Yapılacak Olası Operasyona Destek

SALİM TAŞ - Türk Silahlı Kuvvetleri TSK ) tarafından Suriye 'nin Afrin bölgesinde YPG/ PKK terör örgütüne yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 23 yaşındaki sözleşmeli er Sergen Pamukçu 'nun ailesi, Fırat 'ın doğusuna yapılacak olası operasyona destek verdi.Şehit annesi Seliz Pamukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun şehadete yürümesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini söyledi.Oğlunun acısını ilk günkü gibi yaşadıklarını belirten Pamukçu, "Oğlum göz bebeğimdi. İnanın bana her gün rüyalarımda görmek istiyorum. Bazen görüyorum, sanki evimin içinde... Oğlumun bu asker sevdası, Afrin'e gitmesi, kendisinin mutluluğu gözümün önünden hiç gitmiyor." diye konuştu.Pamukçu, oğlunun Afrin'e vatan sevgisiyle gittiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:"Afrin'e kendi isteğiyle gitti. Şehidimin bana dediği gibi 'Bu vatanın her toprağı bizim Türk askerleri sayesinde yaşıyor. Nereye gönderirlerse bizim için görev orasıdır. Vatan için her yere gideriz.' demişti. Ne mutlu oğlum gitti, şehit oldu. Acısı büyüktür, evladımla çok büyük gurur duyuyorum. Bu vatanı korumak için ne gerekiyorsa askerlerimiz canlarını feda etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar vatanı korumak için gidiyorlar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Askerlerimiz gitsinler vatanımızı korusunlar. Bu toprağa hiç düşman ayak basmasın. Bu vatan bizim. Bu vatan kolay kurulmadı. Allah bin kere razı olsun askerlerimizden, şehitlerimizden, hakları ödenmez. Vatan hainlerinin, vatanımız için kötülük yapıp Türk'ü Türk'e düşman edip de askerlerimizi öldürmeye kalkanın ellerini kırılsın.""Şehidim burada olsaydı inanın yine giderdi"Pamukçu, Türkiye 'nin Fırat'ın doğusuna olası operasyonuna ilişkin gelişmeleri de yakından takip ettiğini anlatarak, bir şehit annesi olarak operasyonu desteklediğini bildirdi.Türk askerine güvendiklerini anlatan Pamukçu, şunları kaydetti:"Vatanımız bölünmesin. Düşmanlara fırsat verilmeyecek, ayak bastırılmayacak. Eğer askerlerimiz gitmezse, düşmanlarımız her an için bir günde Türkiye'yi alt üst etmeye kalkarlar. Allah fırsat vermesin o düşmanlara, Allah kendilerini kahretsin, vatan üstüne vatan kurulmaz. Benim şehidim burada olsaydı, inanın yine giderdi. Ne gerekiyorsa yapardı.""Allah ordumuzdan razı olsun"Şehidin babası Fadil Pamukçu ise oğlunun çok yürekli ve temiz kalpli olduğunu anlattı. Münbiç 'in de bir an önce terörden temizlenmesini isteyen Pamukçu, "Yakın zamanda Münbiç olayı var. Bütün askerlerimizden, ordumuzdan, komutanlarımızdan Allah razı olsun. Oraya gitmek zorundayız. YPG olsun, PKK olsun onları temizlemek zorundayız. Allah ordumuzdan razı olsun. Zaferden zafere koşmalarını gönül birliğiyle isteriz." ifadelerini kullandı.