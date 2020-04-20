Şehit ailesinden maaşını çeken görevlilere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua - Son Dakika

Sivas'ta görevliler, evden çıkamayan 65 yaş üstü şehit ailesinin maaşını çekerek teslim etti, şehit babası maaşını çeken görevlilere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti.



İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre 65 üstü ve 20 yaş aştı vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Sivas'ta yaşayan Şehit Polis Memuru Melih Çimen'in anne ve babası maaşını çekmesi için Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler birimine ulaşarak görevlilerinden yardım istedi. Görevliler yalnız yaşayan yaşlı çiftin isteğini geri çevirmedi ve ailenin evine giderek yardımcı oldu. Kapıyı çalan görevlileri, şehidin babası Sadettin Çimen ve annesi Vesile Çimen büyük bir mutlulukla karşıladı. Şehit babası Saadettin Çimen'in mendile sardığı kartları ve naif bir dille yazdığı notu alan görevliler bankaya giderek maaşı çekti. Görevliler, Saadettin Çimen'in notta belirttiği ödemeleri de yaparak eve geri döndü. Büyük bir minnet duygusu ile görevlilere teşekkür eden şehit ailesi, dua ederek güzel dileklerde bulundu. Şehit ailesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ettiği duası ise duygulandırdı.



"Cumhurbaşkanımızdan Rabbim razı olsun, yolu açık olsun"



Şehit annesi Vesile Çimen, maaşını çeken görevlilere teşekkürlerini dile getirerek, "Devletimizden, milletimizden Rabbim razı olsun. Bu virüsten de bir önce kurtuluruz. Biz şehit ailesiydik geldiler, maaşımızı çekip faturalarımızı yatırdılar. İlacımızı aldılar hepsinden Rabbim razı olsun. İkimiz yaşıyoruz, çocuklarımız gurbette. Üç çocuğumuz vardı birisi şehit oldu 2 çocuğumuz kaldı. Cumhurbaşkanımızdan Rabbim razı olsun, yolu açık olsun. Rabbim uzun ömürler versin. Cumhurbaşkanımız bizim başımızdayken biz yıkılmayız " dedi. - SİVAS