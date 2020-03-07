Şehit ailesinden Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit ailesinden Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Şehit ailesinden Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem ile babası Zeki Kılınç o günden sonra kendilerini şehit yakınlarına adadı.

Şehit ailesinden Mehmetçiğe destek, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem ile babası Zeki Kılınç o günden sonra kendilerini şehit yakınlarına adadı.

FETÖ'nün hain darbe girişiminde, şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi ile babasının kalbi her daim vatan ve bayrak için atıyor.

Meltem Kılınç, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanlığını, eşi Zeki Kılınç da Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığını yürütüyor.

Kılınç (49), AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalplerinin her zaman Mehmetçik ile attığını belirterek, şehadetin ne kadar yüce bir makam olduğunu bilen Türk toplumu için şehitler tepesinin hiçbir zaman boş kalmayacağını vurguladı.

Uzun yol yürüyecek, ağır silah taşıyacak kadar sağlıklı olduğunu anlatan Kılınç, " İdlib'e gitmeye gönüllüyüz. Eğitim verildiği takdirde, silah da kullanabilirim. Eşim de emekli polis, şehidim de polisti. Askerlerimize gerekirse yemek yaparım, motivasyonları için konuşma yaparım. Her zaman maddi ve manevi olarak devletimin yanındayım, ordumuzun yanındayım. Bu ülke için can verdik, kan verdik, vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

"Bu milletin bayrağını yere düşürmeyeceğiz"

Zeki Kılınç da memleketin her köşesinde terörle mücadele eden kahramanların bulunduğu bir millet olduklarını kutsalları baş tacı eden bir millet olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ailemle birlikte bu millet için gerektiği yerde can vermekten şeref duyarım. Onur duyarım. Bizler hiçbir zaman memleketimiz için geri durmadık. Durmayacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bu toprakların ve bu milletin bayrağını yere düşürmeyeceğiz. Göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Şehitler tepesini de boş bırakmayacağız. İnşallah kıyamete kadar var olduk, var olmaya devam edeceğiz."

Zeki Kılınç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gençlik hastalığı teşhisi konulan 'Fındık' kritik süreci atlattı
İYİ Partili Aylin Cesur, şehit cenazesindeki fotoğraflarla ilgili suskunluğunu bozdu İdlib şehidi Hüseyin Özdemir'in babası, ayakkabısı çamurlu olduğu için makam aracına binmemiş FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün penaltı sözleri Beşiktaşlıların tepkisini çekti

Son Dakika Haberleri
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 20:36:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit ailesinden Mehmetçiğe destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]