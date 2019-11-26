Şehit ailesinden öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde şehit ailesi, oğullarının ismini taşıyan Şehit Halit Topuz İlkokulu'ndaki öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde çıkan çatışmada şehit olan Kıdemli Astsubay Başçavuş Halit Topuz'un Ahlat ilçesinde yaşayan ailesi, ilçenin Uludere köyünde şehidin ismini taşıyan okulu ziyaret etti.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen aile, çocuklara giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.

Şehit babası Yusuf Topuz, oğlunun adının yaşatıldığı okulun öğrencileriyle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Topuz, "Şehit oğlumun adının verildiği okulda öğrencilerimizle bir araya gelerek giyim, kırtasiye ve çeşitli hediyeler verdik. Oğlumun adının yaşatıldığı okulda bulunmaktan mutluyuz." diye konuştu.