Şehit ailesinden Vali Akbıyık'a ziyaret
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Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde ikamet eden şehit eşi ve şehit annesi olan 68 yaşındaki Sultan Kaya, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:37 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde ikamet eden şehit eşi ve şehit annesi olan 68 yaşındaki Sultan Kaya, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, kendisini ziyaret eden Sultan Kaya, torunu Gülnaz Er ve eşi Orhan Er ile bir süre sohbet etti.
Ziyaret sonrasında Vali Akbıyık ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. - HAKKARİ
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