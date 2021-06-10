Şehit Ailesinden Vali Doğan'a Ziyaret - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 14. 01. 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısında 4 yaşındaki kızı Mevlüde İrem ile birlikte şehit düşen Polis Memuru Mehmet Şenol Çiftçi'nin babası Ali İhsan Çiftçi ve ailesini makamında ağırladı.

10 Haziran 2021 Perşembe günü saat 12. 00'de Valilik Makamında gerçekleşen kabulde şehidimizin ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Doğan, şehit babası Ali İhsan Çiftçi' ye milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit babası Ali İhsan Çiftçi ise nazik kabullerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.