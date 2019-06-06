Son Dakika Haberleri: Şehit ailesine bayram ziyareti
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Şehit ailesine bayram ziyareti

8 dakika önce

Amasya Valisi Osman Varol ve protokol üyeleri, 2008 yılında terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ferhat Erdin'in ailesini ziyaret etti.

Şehit ailesine bayram ziyareti, System.String[]
Amasya Valisi Osman Varol ve protokol üyeleri, 2008 yılında terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ferhat Erdin'in ailesini ziyaret etti.
Şehidin babası Abdullah ve annesi Fikriye Erdin ile sohbet ederek bayramlarını kutlayan Varol, vatanın bekası uğruna canlarını feda eden şehitlerin ailelerinin devlete emanet olduğunu vurguladı.
Varol, "Ramazan Bayramı vesilesiyle şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, bütün şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bayramlarını kutluyorum." dedi.
Şehidimizin ailesi de ziyaretlerinden dolayı Vali Varol ve beraberindekilere teşekkür etti.
Ziyarete AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ile kurum müdürleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:24 Kaynak: AA
Amasya, Güncel
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