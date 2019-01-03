Şehit Ailesine Belediyeden Ücretsiz Ev
39 dakika önce
Mersin'in Tarsus Belediyesince, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan'ın ilçede yaşayan ailesine ücretsiz ev verilmesi kararı alındı.
Mersin
'in Tarsus
Belediyesince, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK
) Irak
'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan'ın ilçede yaşayan ailesine ücretsiz ev verilmesi kararı alındı.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, geçen sene mayıs ayında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan'ın ailesine ücretsiz ev verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Diğer maddelerinde görüşülmesinin ardından dilek ve temennilerde söz alan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can
, şehit ailelerine sahip çıkmanın önemine değindi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:58 Kaynak: AA
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