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Şehit ailesine berat takdim edildi

1 saat önce

Aksaray Valisi Ali Mantı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın ailesine şehitlik beratı takdim etti.

Şehit ailesine berat takdim edildi, System.String[]

Aksaray Valisi Ali Mantı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın ailesine şehitlik beratı takdim etti.

Valilikte düzenlenen programda, Vali Mantı, şehidin annesi Ümüş, babası Raşit Candan ve aile bireyleriyle bir süre sohbet ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, şehitlik beratını şehidin babasına teslim etti.

Mantı, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan, Suriye'de teröristlerle çatışmada şehit oldu. Bugün Cumhurbaşkanımız adına şehidimizin ailesine tevcih ettiğimiz bu madalya ve berat, bir anlamda devletimizin ve milletimizin ailemize duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığının bir sembolü. Ülkemizin tekrar başı sağ olsun. Bu vesile ile şehidimize bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Ali Mantı, Aksaray, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:55 Kaynak: AA
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