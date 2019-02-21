Şehit Ailesine Ev

Tarsus
Belediye Başkanı Şevket Can
, 1977 yılında Ardahan
'da şehit olan askerin ailesine konut verileceğini bildirdi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ardahan'ın Göle
ilçesinde 1977 yılında, ikmal faaliyetinin dönüşünde kaza yapan askeri araçta şehit olan Muhabere Çavuş Hüseyin Aytürk'ün kardeşi Ahmet Şahin
Aytürk, Can'ı ziyaret etti.
Can, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mart ayında yapılacak meclis toplantısında, Aytürk ailesine ücretsiz konut verilmesi için karar alacaklarını söyledi.
Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Can, "Tarsus Belediyesi olarak vatanımız için canını feda eden veya gazi olan tüm askerlerimizin ailelerine sahip çıktık ve çıkmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar 72 şehit ailesine konut vererek Türkiye
'de bir ilke imza attık." ifadesini kullandı.
Şehidin kardeşi Aytürk de Can'a teşekkür etti.