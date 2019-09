Şehit ailesine Kartal Belediyesinden ziyaret

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de şehit düşen Kartallı Koray Karaca'nın ailesi, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile Kartal ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Önder Turmuş tarafından ziyaret edildi.



Baba Ramazan Karaca ve anne Fadime Karaca ile görüşen Uçar ve Turmuş, aileye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını iletti. Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Meclis Üyesi Önder Turmuş yaptıkları ziyarette, "Sizler bize kahraman şehitlerimizin emanetisiniz. Yaşanabilecek her türlü sıkıntıda bizleri arayabilirsiniz, seve seve yardımcı oluruz. Kartal Belediyesi olarak bizler de değerli emanetlerimizin her daim yanındayız. Kahraman şehidimizin ve vatan için canını siper etmiş tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.



Baba Ramazan Karaca ise Uçar ve Turmuş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - İSTANBUL