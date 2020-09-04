Şehit ailesine, oğullarının balıkçılık yaptığı teknenin maketi hediye edildi - Son Dakika

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yaşayan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel'in ailesine, oğullarının asker olmadan önce balıkçılık yaptığı ve daha sonra adının verildiği teknenin maketi hediye edildi.

Balıkçı Ramazan Acar, askerliğe başlamadan önce birlikte çalıştığı Şenel'in şehadetinin 4. yılında, ailesini ziyaret etti.

Ailenin acısını paylaşan Acar, Karadeniz'de beraber avlandıkları Şenel'in şehadetinin ardından yaptırdığı ve adını verdiği teknenin minyatürünü, aileye takdim etti.

Şehidin babası Cemal Şenel, AA muhabirine, 3 Eylül 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen evladının acısının dinmediğini söyledi.

Aldıkları hediyenin kendilerini sevindirdiğini anlatan Şenel, "Ömer"im tam bir Karadeniz sevdalısıydı. Varı yoğu deniziydi. Aldığımız bu hediye bir nebze olsun yüreğimize su serpti. Oğlumun çok sevdiği ve yanında çalıştığı Ramazan kardeşimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Acar ise yanında büyüyen şehidin acısını ve yokluğunu balıkçılık camiası olarak derinden hissettiklerini kaydetti.

Acar, "Ömer, görevine başlayana kadar ilkokul döneminden beri hep yanımızdaydı. Balıkçılık mesleğini de büyük heyecanla yapıyordu. Yıllarca beraber denize açıldık, ekmeğimizi paylaştık. Şehit düştüğü haberini de çok sevdiği limanda almıştık. Onsuz 4. senemiz. Yıllar geçse de üstünden bu acı hep ilk günkü gibi kalacak." dedi.