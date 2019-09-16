Son Dakika Haberleri: Şehit ailesine övünç madalyası
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Şehit ailesine övünç madalyası

1 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Diyarbakır'da eğitim sırasında kazayla vurularak şehit olan polis okulu öğrencisi Mahmut İkibeş'e verilen Devlet Övünç Madalyasını şehidin babası Ekrem İkibeş'e takdim etti.

Şehit ailesine övünç madalyası, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Diyarbakır'da eğitim sırasında kazayla vurularak şehit olan polis okulu öğrencisi Mahmut İkibeş'e verilen Devlet Övünç Madalyasını şehidin babası Ekrem İkibeş'e takdim etti.


Vali Oktay Çağatay, 2018 yılında Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde silah eğitimi dersinde, kazaen ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla şehit olan polis okulu öğrencisi Mahmut İkibeş'in Adilcevaz'da yaşayan ailesine Şehitlik Beratı verdi. Aileyle yakından ilgilenen Vali Çağatay, "Allah şehidimizin şehadetini kabul etsin. Buradaki herkesi evladınız olarak bilin. Kapılarımız size her zaman açık" dedi.


Daha sonrasında Vali Çağatay, 2014 yılında görev yaptığı Siirt'te şehit düşen Adilcevazlı Uzman Çavuş Kemal Dursun'un ailesini ziyaret etti ve ailesiyle sohbet etti. Ziyaretlerde Vali Çağatay'a, Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kaya Darende, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, jandarma ve emniyet personeli eşlik etti. - BİTLİS

Diyarbakır, Bitlis, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:29 Kaynak: İHA
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