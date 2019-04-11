Son Dakika Haberleri: Şehit Ailesine 'Şehadet Belgesi'

Şehit Ailesine 'Şehadet Belgesi'

1 saat önce

Ordu Vali Vekili Ekrem Ballı, 20 Mart 2019 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi dağı Kösreli Köyü Küçük Kinişir Tepe mevkisinde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu şehit düşen J.Asb.Çvş.

Şehit Ailesine 'Şehadet Belgesi', System.String[]
Ordu Vali Vekili Ekrem Ballı, 20 Mart 2019 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi dağı Kösreli Köyü Küçük Kinişir Tepe mevkisinde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu şehit düşen J.Asb.Çvş. Burçin Damcı'nın ailesine 'Şehadet Belgesi'ni teslim etti.

Beraberinde, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ve ilgili müdürler ile birlikte Şehit J.Asb.Çvş.Burçin Damcı'nın Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde ikamet eden babası Bahittin, annesi Emine ve kız kardeşi Ayşegül Damcı'yı evinde ziyaret eden Vali Vekili Ekrem Ballı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca gönderilen 'Şehadet Belgesi'ni, şehidin babası Bahittin Damcı'ya takdim etti.

Şehitliğin bir seçilmişlik olduğunu ifade eden Vali Vekili Ballı, "Biricik evladınızı vatan uğruna, bayrak uğruna, ezan uğruna şehit verdiniz. Öncelikle sizlere başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimiz, inancımız gereği en ulvi makam olan şehitlik mertebesine erişerek, Peygamber efendimize komşu olmuştur. Rabb'im ruhunu şad eylesin. Onun aziz hatırasını her zaman yaşatacağız. Geride bıraktığı siz değerli ailesine sahip çıkacağız. Bütün arkadaşlarımızla birlikte sizlerin emrindeyiz, her zaman yanınızdayız" diye konuştu.

'Şehadet Belgesi' takdiminde, Altınordu İlçe Müftü Vekili Fatih Özdemir tarafından şehidimizin ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:14 Kaynak: İHA
Şırnak, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fed Tutanakları Yayımlandı! Üyeler Faiz Oranlarının Değişmemesi Gerektiğini Savunuyor Satın Aldığı Otobüsü Restorana Çevirip Köy Köy Dolaşarak Ekmek Parasını Kazanıyor Wikileaks'in Kurucusu Assange, Londra'da Tutuklandı Bakan Albayrak'ın Açıkladığı Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 17:51:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Ailesine 'Şehadet Belgesi'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]