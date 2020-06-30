Şehit ailesini de dolandıran 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şehit ailesini de dolandıran 9 şüpheli tutuklandı

ÇANKIRI ve Ankara'da, aralarında şehit ailesinin de bulunduğu kişileri hayvan, otomobil ve gayrimenkullerini alarak dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 'Son Nokta' operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 9'u tutuklandı.

ÇANKIRI ve Ankara'da, aralarında şehit ailesinin de bulunduğu kişileri hayvan, otomobil ve gayrimenkullerini alarak dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 'Son Nokta' operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 9'u tutuklandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin emlakçılık, galericilik ve hayvancılık yaptıkları izlenimini verip, mağdurlara az miktarda peşinat verdikleri, geri kalan para için üzerlerinde hiçbir mal varlığı olmayan suç ortağı arkadaşları adına senet düzenledikleri, senetleri günü geldiğinde ödemedikleri ve yine karşılıksız senet verdikleri tespit edildi. Polisin, 1 hafta önce Çankırı ve Ankara'da 'Son Nokta' adıyla düzenlediği operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ocak ayında Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Kalekışla köyünde yaşayan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesini de dolandırdıkları belirlendi.

ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Emniyetteki sorgularının ardından aralarında örgüt lideri Recep A.'nın bulunduğu 21 kişi, adliyeye sevk edildi. Recep A. ile birlikte Ceyhan A, Ertuğrul Ö., Oğuz Ç., Erkan Ç., Fazıl Ş., Yaşar A., Ferhat K. ve Ekrem Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Çankırı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit ailesini de dolandıran 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika

17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:38 Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:42 Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 15:12 Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 11:40 Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu 00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı 22:17 Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
17:45
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
17:22
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
17:19
Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü
17:14
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
17:13
Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı
17:11
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
17:04
Altının kilogramı 390 bin liraya geriledi
17:01
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
16:56
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 18:11:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit ailesini de dolandıran 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]