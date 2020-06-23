Şehit ailesini de dolandıranlara 'Son Nokta' operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika

ÇANKIRI ve Ankara'da, aralarında şehit ailesinin de bulunduğu vatandaşları hayvan, otomobil ve gayrimenkullerini alarak dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen 'Son Nokta' adlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Polisin, Çankırı ve Ankara'da 'Son Nokta' adıyla düzenlediği operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ocak ayında Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Kalekışla köyünde yaşayan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesini de dolandırdıkları belirlendi.