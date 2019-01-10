Şehit Ailesini Dolandıranlar Yakalandı

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesinin 120 bin TL değerindeki 12 ineğini alarak dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesinin 120 bin TL değerindeki 12 ineğini alarak dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Kars'ın Kağızman ilçesinde 2015 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün anne ve babası dolandırıcıların kurbanı oldu. Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Kalekışla köyünde yaşayan şehit annesi Elife Öztürk'ün hastalığı nedeniyle bakmakta güçlük çektikleri 12 ineği küçük oğulları tarafından internet üzerinden satışa çıkarıldı. İnternetteki ilanı görüp müşteri gibi köye gelen 3 dolandırıcı 120 bin TL değerindeki, 11'i buzağılayıcı 12 ineği aldı. Şehit ailesinin savcılığa suç duyurusu sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri Çankırı'da yakaladı. Gözaltına alınan F.Ş., A.K. ve F.K. Emniyete Müdürlüğüne götürüldü.



Şüphelilerin, buradaki işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Kırıkkale Adliyesine çıkartılacağı öğrenildi. - KIRIKKALE

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