Son Dakika Haberleri: Şehit Ailesini Dolandırdığı İddia Edilen 3 Şüpheliye Adli Kontrol

Şehit Ailesini Dolandırdığı İddia Edilen 3 Şüpheliye Adli Kontrol

1 saat önce

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesinin 12 ineğini müşteri gibi davranarak dolandırdığı iddiasıyla Çankırı'da gözaltına alınan 3 şahıs, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Şehit Ailesini Dolandırdığı İddia Edilen 3 Şüpheliye Adli Kontrol, System.String[]
Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesinin 12 ineğini müşteri gibi davranarak dolandırdığı iddiasıyla Çankırı'da gözaltına alınan 3 şahıs, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 zanlıya adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 2015 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Kalekışla köyünde besicilik yapan ailesinin 120 bin TL değerindeki 12 ineğini müşteri gibi davranarak dolandırdığı iddiasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısları Çankırı'da yakaladı.

Gözaltına alınan F.Ş., A.K. ve F.K. Emniyete Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından Sulakyurt İlçe Adliyesinde mahkemeye çıkartılan şüphelilere adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağı getirildi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:19 Kaynak: İHA

Nurettin Öztürk, Sulakyurt, Kırıkkale, 3. Sayfa
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