Son Dakika Haberleri: Şehit ailesinin evi yandı
Son Dakika Güncel Haber

Şehit ailesinin evi yandı

14 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında şehit ailesinin evi yandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında şehit ailesinin evi yandı.
Atatürk Mahallesi Çay mevkisinde şehit Celal Hatıl'ın babası Mehmet Hatıl'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demirtaş, HÜDAPAR'a taziye mesajı gönderdi
Pazarın gözdesi olan 1,5 tonluk boğa alıcı bulamadı Canan Kaftancıoğlu, Bahaddin Yetkin'in İBB'ye atanmasını değerlendirdi: Ufak bir yol kazası oldu Marmara Adası'nda orman yangını! Yangın yerleşim yerine ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 18:27:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit ailesinin evi yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]