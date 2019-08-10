Şehit ailesinin hüzünlü bayramı - ZONGULDAK

Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın ailesi, Kurban Bayramı'nı buruk girmenin hüznünü yaşıyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın ailesi, Kurban Bayramı'nı buruk girmenin hüznünü yaşıyor.

Arife gününde çok sevdikleri oğullarının mezarı başında geçiren ve gözyaşlarını tutamayan aile, dua edip, kabristanı temizledi.

Baba Ercan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin bayram yapacağını, kendilerinin ise oğullarının eksikliğini yaşadıklarını söyledi.

"Tek tesellimiz şehitliği." diyen Turan, "Onsuz ikinci bayramı yaşıyoruz, bizim için buruk geçen bir bayram. Tesellimiz şehitliği, vatan, millet için can vermiş olması. Askerliği çok istemişti. İçindeki vatan, bayrak sevgisi onu bu makama ulaştırdı. Askerliğini yaptı ve geldi. Daha sonra tekrar, 'Ben asker olacağım.' dedi. Karşı çıktıysak da bizi dinlemedi. 'Ben askerlik yapacağım, vatan, millet ve bayrak için mücadele edeceğim.' dedi. Senesinde şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Turan, bütün asker ve polislerin Allah'ın yardımcısı olması için dua ettiğini belirterek, görevlerini sağlıkla yapmalarını dilediğini sözlerine ekledi.

Şehidin amcası Tezcan Turan da yeğeninin herkes tarafından çok sevildiğini ve çok güler yüzlü, iyi bir insan olduğunu ifade ederek, "Askeri gitmeyi ve uzman olmayı çok istedi. Vatana karşı aşırı sevgisi vardı. Recep ile yaşadıysan hayata değer verirsin çünkü o hayata ve her şeye değer vererek bakardı." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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