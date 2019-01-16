Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu Yüzmede İl Birincisi Oldu

2018-2019 eğitim öğretim yılı okullar arasında yapılan Yıldız Kızlar Yüzme Yarışmasında Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu takım halinde il birincisi oldu.

2018-2019 eğitim öğretim yılı okullar arasında yapılan Yıldız Kızlar Yüzme Yarışmasında Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu takım halinde il birincisi oldu.



Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen müsabakalarda Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Elif Aysima Doğan 100 metre serbest, 200 metre serbest, 400 metre serbest ve 200 metre sırtüstü yarışmasında il birincisi oldu.



Nihan Yüce ise 50 metre kurbağalamada, 50 metre sırtüstü ve 50 metre serbestte il birincisi oldu.



Gülşat Nida Vurucu ise 50 metre serbestte ve 50 metre sırtüstü kategorisinde il üçüncüsü, Fatma Elif Büyük ise 50 metre serbest ve 50 metre sırtüstü kategorisinde il dördüncüsü oldu. Takim halinde ve bayrak yarışmasında il birincisi oldu.



Okul Müdürü Nevzat Yiğit dereceye giren öğrencileri kutlayarak, emeği gecen öğretmenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

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