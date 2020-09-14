Şehit Aktay'ın kanı yerde kalmadı, 2 terörist öldürüldü - Son Dakika

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın kanı yerde kalmadı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Kısıklı köyü Dilimli Mahallesi kırsal alanında yapılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında bir adet sığınak tespit edilmiştir. Yapılan operasyon neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiş olup; açılan ateş sonucu bir jandarma personelimiz şehit olmuştur. Sığınak içerisinde yapılan aramada; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 100 adet AK-47 kalaşnikof fişeği, 1 adet hücum yeleği, 2 adet sırt çantası, 2 adet akımölçer, 1 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneğine ait alıcı-verici, 1 adet güneş paneli, 1 adet termal şemsiye, 2 adet termal kıyafet, 1 adet flaş bellek, 1 adet ses kayıt cihazı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet roketatar tapası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ